涉內線交易 檢調約談國產建材前董事長林孝信
2022/1/6 22:24（1/7 07:40 更新）
上市公司國產建材董事張世宗等人，被控於民國108年間涉嫌內線交易。台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗、國產建材前董事長林孝信等多人。林孝信7日凌晨被移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 111年1月7日
（中央社記者林長順台北6日電）上市公司國產建材董事張世宗等人於民國108年間涉嫌內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗、國產建材前董事長林孝信等多人說明，漏夜偵訊中。
檢調獲報，張男等多人於108年10月間，涉嫌知悉國產建材公司重大消息後，於禁止交易期間內，從事內線交易，涉嫌違反證券交易法第171條第1項第1款、第157條之1第1項、第5款等內線交易罪嫌。
台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索包括國產建材、國票證券等24處，並約談張世宗、國產實業前董事長、現任中保科董事長林孝信等多人到案，陸續移送北檢複訊。
媒體報導，檢調也約談國票金董事長魏啟林，魏在台北市調處詢後請回，但檢調不願證實。
國產建材下午發布重大訊息指出，全力配合檢調到公司進行調查，已提供相關資料，對公司財務業務無重大影響。
國票金控也代子公司發布重訊，檢調單位上午赴子公司國際票券金融股份有限公司，就股權買賣業務進行調查，將全力配合，對公司財務無影響，並強調搜索跟國票金併購安泰銀案無關。（編輯：張銘坤）1110106
上市公司國產建材董事張世宗（左）等人於民國108年間涉嫌內線交易，台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗等多人到案說明。中央社記者林長順攝 111年1月6日
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