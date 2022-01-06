更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

涉內線交易 檢調約談國產建材前董事長林孝信

2022/1/6 22:24（1/7 07:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
上市公司國產建材董事張世宗等人，被控於民國108年間涉嫌內線交易。台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗、國產建材前董事長林孝信等多人。林孝信7日凌晨被移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 111年1月7日
上市公司國產建材董事張世宗等人，被控於民國108年間涉嫌內線交易。台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗、國產建材前董事長林孝信等多人。林孝信7日凌晨被移送北檢複訊。中央社記者林長順攝 111年1月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北6日電）上市公司國產建材董事張世宗等人於民國108年間涉嫌內線交易。台北地檢署今天指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗、國產建材前董事長林孝信等多人說明，漏夜偵訊中。

檢調獲報，張男等多人於108年10月間，涉嫌知悉國產建材公司重大消息後，於禁止交易期間內，從事內線交易，涉嫌違反證券交易法第171條第1項第1款、第157條之1第1項、第5款等內線交易罪嫌。

台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處搜索包括國產建材、國票證券等24處，並約談張世宗、國產實業前董事長、現任中保科董事長林孝信等多人到案，陸續移送北檢複訊。

媒體報導，檢調也約談國票金董事長魏啟林，魏在台北市調處詢後請回，但檢調不願證實。

國產建材下午發布重大訊息指出，全力配合檢調到公司進行調查，已提供相關資料，對公司財務業務無重大影響。

國票金控也代子公司發布重訊，檢調單位上午赴子公司國際票券金融股份有限公司，就股權買賣業務進行調查，將全力配合，對公司財務無影響，並強調搜索跟國票金併購安泰銀案無關。（編輯：張銘坤）1110106

上市公司國產建材董事張世宗（左）等人於民國108年間涉嫌內線交易，台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗等多人到案說明。中央社記者林長順攝 111年1月6日
上市公司國產建材董事張世宗（左）等人於民國108年間涉嫌內線交易，台北地檢署6日指揮調查局兵分24路搜索，並約談張世宗等多人到案說明。中央社記者林長順攝 111年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族