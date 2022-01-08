妻子疑酒後入睡陳屍新店摩鐵 丈夫伴屍近一天才報案

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（中央社記者沈佩瑤新北8日電）新北市新店區傳出命案，一對打零工夫妻投宿汽車旅館，今天上午妻子喝酒後入睡，下午丈夫驚覺狀態不對報案。警消到場時妻子已無呼吸心跳，送醫不治，初步排除他殺，死因待查。

新北市政府警察局新店分局下午4時15分據消防119轉報，指稱北宜路上某汽車旅館內有旅客不明原因昏迷。

警方到場初步調查，房客是一對從台東北上打零工的夫妻，因沒有交通工具且租不到房子，暫時棲身汽車旅館，6日入住、預計9日退房。

119救護人員到場時，29歲江姓妻子已無呼吸心跳、浮現屍班，下身裸露且大腿內側有明顯擦傷未癒，經送往新店耕莘醫院不治。

31歲余姓丈夫告訴警消，上午妻子因身體不適要求喝酒，他照辦後妻子便入睡，中午他察覺妻子叫不醒且身體發涼，因不知所措，直到下午4時10分才拜託櫃檯人員報案；妻子懷孕1個月，有心血管疾病史。

警方鑑識人員到現場採證，初步排除他殺，後續將依規定報請台北地檢署檢察官相驗，以釐清詳細死因。（編輯：張銘坤）1110108