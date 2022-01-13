藏身住宅種大麻、分裝毒咖啡包 男子遭逮送辦

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高雄警方接獲線報，指綽號阿銘的陳姓男子涉嫌栽種大麻，隨即組成專案小組展開查緝，經跟監月餘，日前在台南市查獲陳嫌種植大麻活株258株及毒品咖啡包等，依涉嫌違反毒品危害防制條例送辦。（警方提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高市警方接獲線報，綽號阿銘的陳姓男子涉嫌栽種大麻，於是組成專案小組跟監月餘，日前在台南市查獲陳嫌種植大麻活株258株及毒品咖啡包等，依涉嫌違反毒品危害防制條例送辦。

高雄市警察局三民第二分局偵查隊約2個月前接獲線報，指綽號阿銘的陳姓男子涉嫌栽種大麻，隨即組成專案小組展開查緝。

警方表示，掌握陳嫌身分後，發現戶籍地與現住地不同，且經常更換居住地點，經跟監埋伏及交叉查證後，確認陳嫌栽種大麻處所在台南市安平區1處2層樓鐵皮加蓋屋內。

高雄市警方聲請搜索票並會同台南市警察局第4分局及保3總隊第2大隊人員前往台南市安平區查緝，於11日晚間9時許緝獲陳嫌到案，並發現屋內不只有栽種大麻製毒，還有毒品咖啡包分裝。

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警方表示，共查扣陳嫌種植大麻活株計258株及大麻葉1盆及愷他命1包、毒品咖啡包8包、不明粉末6包、封膜機1台、贓款新台幣7萬2000元等，和製造大麻及毒品咖啡包栽種及分裝器具贓證物。全案將依涉嫌違反毒品危害防制條例移送台南地檢偵辦，並持續溯源擴大偵辦。

警方強調，毒品犯罪是影響社會治安源頭，也是現階段治安重點工作，籲民眾若發現毒品案件，勇於向警方檢舉。（編輯：方沛清）1110113