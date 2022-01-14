王浩宇二度不實指控黨工涉毒 桃地院再判賠15萬

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市前議員王浩宇曾因不實指控時代力量前專員林效先涉毒，遭判賠40萬元及登報道歉。王浩宇因持續指控、再度被林效先提告，桃園地院今天判王浩宇賠償15萬元、全案可上訴。

桃園地方法院判決指出，全案起源於基隆憲兵隊在民國107年3月27日搜索林效先租屋處時，因扣得疑似毒品的「蘑菇」、「Dragon's Dymamitr」，將林效先移送法辦。

王浩宇在此案偵查期間，未經查證即在臉書、媒體公開批判林效先及時代力量，經林效先提告，台灣高等法院認定王浩宇未合理查證，109年間加碼判王浩宇須賠償新台幣40萬元及登報道歉。

桃園地院表示，事後，王浩宇明知林效先這起刑事案件為不起訴處分，卻又在108至109年間，多次在臉書發表「確實也有發現毒郵票等大量毒品」、「我手邊有當初的判決書，都跟我當初所述完全一致」等不實言論。

桃園地院表示，王浩宇將不起訴書斷章取義，讓視聽眾誤認為林效先是吸毒、販毒者，侵害林效先名譽，造成林效先精神上莫大痛苦，提告王浩宇賠償精神慰撫金40萬元。

桃園地院審理時，王浩宇辯稱言論均未指名道姓，僅是針對時代力量政黨處理毒品案件的態度表示個人見解與立場，張貼的不起訴處分書也有遮隱原告資料，並無損害林效先名譽。

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桃園地院認為，王浩宇身為公眾人物，發文內容讓民眾以為林效先確實遭查獲毒品，從網友留言內容也可看出，王浩宇加深閱聽眾對林效先的負面評價，因此不採信他的辯詞。

桃園地院認為，王浩宇的言論雖然造成林效先名譽損害，但衡量他先前已被判賠林效先40萬元，並考量兩人身分、地位、財產狀況等，今天宣判，王浩宇應賠償林效先15萬元，以及自110年8月24日起至清償日止，按年利率5%計算的利息，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110114