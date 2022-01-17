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花蓮石梯港暗夜火警 2艘賞鯨船燒毀

2022/1/17 10:10（1/17 10:46 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮豐濱鄉石梯漁港靠岸的賞鯨船，今天凌晨被海巡署安檢所人員巡察發現起火冒煙，因火勢過大延燒另1艘船隻，所幸船上無人，由消防隊協助撲滅火勢，起火原因待鑑識調查。

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯安檢所人員今天凌晨巡察，發現有船隻冒煙起火，趕緊拿滅火器滅火，但火勢過大無法控制，於是通報豐濱消防隊到場滅火。

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花蓮縣消防局第二大隊豐濱分隊小隊長簡德昌表示，今天凌晨3時39分接獲勤指中心通報，石梯漁港船舶火警，請求救援，立即派出3車5人前往滅火；到達現場2艘賞鯨船已全面燃燒，拉出2條水線澆灌，4時55分完全撲滅。詳細起火原因待火調人員調查。

原本是「海鯨1號」燃燒失火，又波及到旁邊的「海鯨號」，「海鯨號」是台灣第1艘賞鯨船，最初是為了協助鯨豚保育與研究而誕生，意外開啟了台灣賞鯨的風潮。（編輯：陳仁華）1110117

花蓮豐濱鄉石梯漁港靠岸的賞鯨船，17日凌晨被海巡署安檢所人員巡察發現起火冒煙，因火勢過大延燒另一艘船隻，所幸船上無人。（海巡署東部分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月17日
花蓮豐濱鄉石梯漁港靠岸的賞鯨船，17日凌晨被海巡署安檢所人員巡察發現起火冒煙，因火勢過大延燒另一艘船隻，所幸船上無人。（海巡署東部分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月17日
花蓮豐濱鄉石梯漁港靠岸的賞鯨船17日凌晨起火燃燒，又波及到旁邊另一艘船隻，消防員到場立即拉水線灌救，撲滅火勢。（海巡署東部分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月17日
花蓮豐濱鄉石梯漁港靠岸的賞鯨船17日凌晨起火燃燒，又波及到旁邊另一艘船隻，消防員到場立即拉水線灌救，撲滅火勢。（海巡署東部分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月17日
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