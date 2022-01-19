假冒警察強逼完成性交易 男子判刑3年2月定讞

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（中央社記者蕭博文台北19日電）南投縣孫姓男子與女網友相約性交易，涉假冒警察身分要求減價遭拒，進而揚言取締逼迫女子完成性交易。一、二審均依強制性交罪判處孫男3年2月徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審南投地方法院判決指出，孫男於民國108年間經由交友軟體結識被害女子，2人相約汽車旅館進行性交易；性交易過程中，孫男佯稱為警察，聲稱交友軟體的對話紀錄在警局已有備份，要求女子減價。

被害女子不從，表明不願繼續性交易；孫男隨即恐嚇女子若不繼續，將通報同事前來取締，導致女子因懼於警察身分不敢反抗，遭孫男性侵得逞。

一審依強制性交罪判處孫男有期徒刑3年2月，案經上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理；檢察官主張，孫男於91年間曾冒充警察犯強制性交罪，獲法院宣告緩刑，卻不知反省再犯此案，一審量刑過輕。

孫男辯稱，當初佯稱警察，只是惡作劇，從沒有想過要用警察身分強迫被害人，且已賠償被害人新台幣30萬元，請求二審減輕刑度並宣告緩刑。

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二審認為，孫男並非一開始就認罪，也不是第一次犯妨害性自主案件，顯見價值觀偏差，嚴重破壞社會治安，且假冒警察身分犯案，傷害警察形象甚鉅，經審酌後並不適用減輕刑度規定。

二審指出，一審量刑已審酌一切情狀，並無不當、違法，孫男、檢察官的上訴均無理由，駁回上訴，維持一審罪刑。孫男不服二審判決，提起上訴；最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110119