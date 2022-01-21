男子駕車衝撞前妻涉殺人未遂 判5年8月定讞

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（中央社記者蕭博文台北21日電）呂姓男子與前妻感情不睦，當街駕車衝撞前妻及前妻現任丈夫，並兩度輾壓，所幸2名被害人送醫後倖免於難。二審依殺人未遂罪判呂男5年8月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決書指出，高雄市呂姓男子對前妻家暴，民國109年9月間經法院核發緊急保護令；呂男知悉保護令裁定後，打電話恐嚇前妻：「家暴令有辦法保護你24小時嗎？」揚言要讓前妻在高雄吃不下、住不下，還傳送「人若犯我，雖遠必誅」等恐嚇訊息。

109年12月13日晚間，呂姓男子駕車行經前妻位於高雄市鼓山區的住處附近時，見前妻與前妻現任丈夫過馬路，駕車將2人衝撞倒地，再倒車輾壓，甚至不顧前妻倒地哀號，下車持手機朝前妻拍攝並不斷辱罵。

一審高雄地方法院認定呂男有直接的殺人故意，就違反保護令罪判處有期徒刑3月，另依殺人未遂罪判刑6年。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。呂男否認殺人，辯稱只是為了攔下前妻討論債務問題，頂多只有傷害故意，而且因為車底盤過熱，怕燙傷車底下的人才倒車。

呂男前妻證稱，過馬路時看到呂男駕車加速朝她們駛來但來不及閃避，先被撞擊倒地遭車輪輾過大腿，隨後呂男倒車導致她的大腿二度遭輾過。

二審勘驗路口監視器畫面，發現呂男案發前即尾隨被害人，刻意等待被害人過馬路才駕車衝撞，極度漠視被害人生命安全，而有撞死、壓死均在所不顧的不確定殺人犯意。

二審認為，呂男視人命如草芥，法紀觀念薄弱，犯後態度不佳，但考量呂男是基於間接的殺人故意犯案，殺人未遂部分改判刑5年8月，違反保護令罪部分維持原判。

呂男不服提起上訴，最高法院認為二審判決並無違背法令之處，昨天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1110121