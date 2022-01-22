物流情侶調換商品變賣 警依竊盜罪嫌送辦

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花蓮一對在物流公司上班情侶配送時拆解包裹，竊取高價貨品再調換牟利，警方經比對配送商品序號鎖定情侶涉案，查扣高價位手機、保養品等證物。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月22日

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮有1對在物流公司上班情侶，竟拆解包裹竊取調換商品牟利，有人買iPhone卻收到空盒，約10買家受害，警方比對配送商品序號鎖定情侶涉案，依竊盜等罪嫌送辦。

吉安警分局偵查隊長王世光接受聯訪表示，陸續接獲民眾報案，數名網購買家收到商品時，商品有短缺或不符狀況，向賣家申訴及報案。

警方表示，遭竊或調換物品多為高單價商品，有人購買iPhone手機寄來只剩空殼，或被換成其他商品，還有高檔保養品、化妝品收到貨數量不符。

王世光指出，經調查比對商品序號，發現是同間物流公司負責，送貨編號就是邱男與黃女負責區域，便鎖定2人涉重嫌，日前至邱男租屋處搜索查扣相關證物。

22歲邱男與23歲黃姓女子在花蓮某物流公司上班，邱男是物流士、黃女是隨車員，2人坦承去年9月起從超商收貨後，在公司停車場趁機拆解包裹竊取高價貨品，再拆其他貨調包，重新包裝後送出。

王世光指出，經清查2人竊取及侵占網購商品，轉手販賣，不法獲利約新台幣10萬元，共計10名買家受害，全案依涉刑法竊盜、業務侵占等移送偵辦。（編輯：李亨山）1110122