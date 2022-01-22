影射葉毓蘭干涉向華強申請居留案 記者判拘20天

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（中央社記者蕭博文台北22日電）立委葉毓蘭不滿遭影射為香港影視大亨向華強申請居留案干涉移民署，對撰稿陳姓記者提告。北院認為，陳男未合理查證，使葉毓蘭名譽受負面影響，依加重誹謗罪判處拘役20天。

中國國民黨立委葉毓蘭向台北地方法院提起自訴，指自由時報陳姓記者於民國110年2月間撰寫標題為「協助向華強依親居留，警界出身藍委遊說移民署」的報導，指警界出身的國民黨立委熱衷為向華強依親居留案奔走發聲。

葉毓蘭指出，報導稱移民署官員多數畢業於中央警察大學，有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難，影射她遊說、干涉移民署對居留案准駁的決定，貶損她的人格、名譽。

陳姓記者矢口否認，辯稱消息來源說一直有立委遊說要讓居留案通過，但僅說是國民黨、警界背景的立委，他在報導中也沒有明確指出記者為何人。

陳姓記者辯護人則辯稱，國民黨立委有警界背景的不只葉毓蘭，而且本居留案受社會大眾關注，陳男針對具體事實有合理懷疑或推斷，並無誹謗犯意。

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承審法官認為，報導提到立委為國民黨籍、警界背景、曾任教中央警察大學，其中遊說說詞與葉毓蘭110年1月間臉書發文內容論調大致相符，均可特定報導所指對象就是葉毓蘭。

法官認為，報導還提到這名立委的遊說讓依法行政的公務員相當為難，足以使民眾產生葉毓蘭干涉移民署，甚至要求無視法令直接核准通過的印象，而陳姓記者未善盡合理查證義務，構成加重誹謗罪，昨天判處拘役20天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。可上訴。（編輯：李亨山）1110122