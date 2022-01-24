毒品犯偵詢室脫逃速逮捕 大同分局檢討疏失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北24日電）45歲蔡姓男子近日因毒品案遭警方查獲到案，但昨晚趁警方視訊同案其他共犯時，趁隙自台北市大同警分局偵詢室脫逃，警方半小時將他緝捕歸案送辦，並將依法追究相關員警疏失。

台北市警察局大同分局督察組長翁麒豪今天表示，警方22日晚間7時許於轄內重慶北路三段一帶查獲毒品犯蔡男到案，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改由視訊偵詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但蔡男竟於昨晚7時45分許趁警方視訊此案其他共犯時，趁隙自局內偵詢室脫逃，警方立即調派各所線上警力搜查犯嫌可能藏匿處所外，也積極調閱路口監視器影像比對其逃逸動線，昨晚8時15分許於蔡男住處將他緝捕歸案並移送脫逃罪偵辦。

大同分局表示，針對發生人犯脫逃事件，會深切檢討改進，並依法追究相關警員疏縱人犯責任，此案會列為案例教育以精進相關戒護人犯措施，避免類似情形再發生。（編輯：管中維）1110124