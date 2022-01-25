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國5石碇交流道貨車翻覆 司機重傷送醫不治

2022/1/25 16:36（1/25 16:56 更新）
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黃姓貨車駕駛25日從宜蘭送貨到台北，行經國5石碇交流道時疑因車速過快失控翻覆，車身壓到閃避不及的另台自小客車，警消獲報馳援，黃姓駕駛送醫不治。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月25日
黃姓貨車駕駛25日從宜蘭送貨到台北，行經國5石碇交流道時疑因車速過快失控翻覆，車身壓到閃避不及的另台自小客車，警消獲報馳援，黃姓駕駛送醫不治。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年1月25日
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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）42歲黃姓貨車駕駛今天從宜蘭送貨到台北，行經國5石碇交流道時疑因車速過快失控翻覆，車身還壓到對向自小客車。警消獲報馳援，黃姓駕駛送醫不治，自小客車上2人僅受驚嚇。

新北市政府警察局新店分局下午1時許獲報，石碇交流道南下路口往石碇方向，一輛貨車疑因下匝道時速度過快翻履到對向車道，並壓到另台自小客車，幸車上82歲柳姓駕駛和他的妻子79歲蘇姓女子僅受驚嚇，皆無受傷。

警消趕抵時，貨車駕駛黃男已無生命跡象，經救護車送往萬芳醫院急救，一度恢復呼吸心跳，最後仍於3時14分宣告不治。

警方表示，由於當時非交通尖峰時刻，事故並未造成塞車、回堵等狀況，至於死者是否酒駕待抽血檢測，另已通知死者家屬到院。（編輯：方沛清）1110125

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