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高雄左營連鎖牛排館員工 晚間穿隔離衣搭遊覽車離開

2022/1/27 00:11（1/27 00:46 更新）
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高雄左營區連鎖牛排館員工26日晚間接獲通知，共約20人帶著行李到店家集合。中央社記者董俊志攝 111年1月27日
高雄左營區連鎖牛排館員工26日晚間接獲通知，共約20人帶著行李到店家集合。中央社記者董俊志攝 111年1月27日
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄左營區某知名連鎖牛排館員工26日晚間接獲通知，帶著行李到店家集合，晚間共20餘人在店集合後，穿著隔離衣乘遊覽車離去；對此高市府衛生局僅表示尚在了解中。

高雄市左營區某知名牛排館員工向中央社記者證實，26日晚間接獲店家通知，帶著行李到店家門口集合。晚間約有20餘人帶著大包小包的行李到店集合，穿著隔離衣後搭乘遊覽車離去。

對此，高雄市政府衛生局僅表示尚在了解中，並未證實是否有人染疫。

26日傍晚也有遊覽車至高雄市某國中校外載運師生，高市府證實，該校有學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），可傳染期間曾到校2日，共匡列34人採檢隔離。（編輯：陳正健）1110127

高雄左營區連鎖牛排館員工26日晚間接獲通知，帶著行李到店家集合，隨後穿上隔離衣。中央社記者董俊志攝 111年1月27日
高雄左營區連鎖牛排館員工26日晚間接獲通知，帶著行李到店家集合，隨後穿上隔離衣。中央社記者董俊志攝 111年1月27日
高雄左營區連鎖牛排館員工26日晚間接獲通知到店家集合，隨後穿上隔離衣、搭乘遊覽車離去。中央社記者董俊志攝 111年1月27日
高雄左營區連鎖牛排館員工26日晚間接獲通知到店家集合，隨後穿上隔離衣、搭乘遊覽車離去。中央社記者董俊志攝 111年1月27日
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