竹南火警燒毀3樓透天厝 獨居男外出逃過一劫

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苗栗縣竹南鎮大埔里1棟3層樓透天厝，27日凌晨發生火警，消防隊員到場時，整棟民宅已陷入火海，所幸平日獨居的男子正好外出，躲過一劫。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月27日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣竹南鎮大埔里1棟3層樓透天厝，今天凌晨傳出火警，消防隊員趕往時，整棟民宅已陷入火海，所幸平日獨居的男子正好外出，躲過一劫，但返家時，房子已經付之一炬。

苗栗縣消防局凌晨時分接獲通報，竹南鎮大埔里五福新村一處民宅冒出火舌，隨即通報竹南分隊人車前往搶救，抵達現場看到熊熊火勢從窗戶竄出，於是立即拉出水線灌救。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風接受媒體聯訪表示示，火勢疑似從1樓開始延燒，蔓延至2、3樓，全棟建築物幾乎被火舌吞噬，消防隊員先在屋外射水降溫，再布線進入屋內滅火。

附近鄰居指出，凌晨時分在睡夢中以為聽到煙火鞭炮聲，隨後聞到濃濃燒焦味，起床查看赫見隔壁起火燃燒，急忙通報119前往搶救，也擔心民宅內的獨居男子，不知他是否在家。

曹春風指出，火警於凌晨0時許接獲通報，火勢在40分鐘後獲得控制，1時30分殘火處理完畢，燃燒面積約100平方公尺，所幸經聯繫確認，獨居男子正好外出，無人員受傷。

男子接獲通知返家，發現全部家當被燒個精光，當場傻眼，他向消防人員表示，昨晚9時許就出門，不知為何起火。火警原因仍待調查。（編輯：方沛清）1110127