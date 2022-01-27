溪水暴漲花蓮7人登山受困 警義消出動2人遭蜂螫

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花蓮縣消防局26日獲報，一行7人登山隊伍下山途經恰堪溪，因溪水暴漲受困，警義消出動還遇蜂螫2人受傷，救援一度受阻，經評估水勢，27日請求空勤支援，將受困山友平安吊掛下山。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月27日

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮消防局獲報，一行7人登山隊伍下山途經恰堪溪，因溪水暴漲受困，警義消出動還遇蜂螫2人受傷，救援一度受阻，經評估水勢，今天請求空勤支援，將受困山友吊掛下山。

這批登山隊伍為朋友相約組團，平均年齡約20多歲，來自台北、彰化、高雄等地，約10天前從花蓮萬榮鄉西林入山，進行二子山登山行程，原訂26日下山，因連日大雨，溪水暴漲，登山隊伍受困山區，向花蓮縣消防局請求救援。

花蓮縣消防局壽豐分隊小隊長陳果夫今天接受媒體聯訪表示，地點研判在南二子山東北側山徑出口河岸，自西林檢查哨徒步進入路程約6小時，獲報後立即集結地面隊伍，26日出動2梯次共10人，途中2名義消遭蜂螫，頭部、肢體約被螫4針，所幸無急性過敏反應。

陳果夫說，人員回報渡溪發現水深過人，地面部隊全員折返，今天上午請求空勤總隊直升機支援吊掛受困人員，地面部隊另備一組4人救援小組待命。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊出動2架次分別載出7人，受困山友平安吊掛下山，經確認無就醫需求後自行返程。（編輯：郭諭儒）1110127