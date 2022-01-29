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旗山民宅火警 屋主逃出滿身汽油味坦承縱火

2022/1/29 09:09（1/29 09:40 更新）
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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市旗山一棟民宅昨晚發生火警，消防隊到達時已有火煙冒出，自行逃出的潘姓屋主膝蓋燒燙傷，身上有濃濃汽油味，消防人員仔細詢問後屋主坦承自己縱火，原因待警方釐清。

高雄市旗山區中洲路一棟民宅昨天晚間7時許發生火警，消防隊到達時已有火煙冒出，消防人員在30分鐘內撲滅火勢，獨居的潘姓屋主一人自行逃出。

消防人員表示，潘姓屋主逃出後，即坐在對街鄰居家門口看消防人員救火。但消防人員聞到潘男身上有濃濃汽油味，且右膝蓋有2度燒燙傷約3%，驚覺不對勁，仔細詢問下終突破屋主心防，承認是自己燒自己的房子。

警方表示，潘男過去曾有打電話報案後警察到場處理卻發現無異狀的紀錄；昨晚潘男在員警陪同下送醫治療，隨後帶回警局偵訊，詳細縱火原因還待調查。

高雄市政府消防局新聞稿表示，現場搶救告一段落後，消防隊在周邊進行防火宣導，並協助住戶安裝住宅用火災警報器，為民眾爭取逃生時間、降低生命財產損失。（編輯：管中維）1110129

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