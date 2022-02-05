基隆久雨外木山巨石崩落險砸車 湖海路雙向封閉

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疑受連日雨勢影響，基隆市外木山湖海路旁山壁5日下午滾落數顆巨石，最大顆的長寬高各約2.5公尺，重量約40噸，幸未釀傷亡。警方已周邊拉起封鎖線管制，目前正在清理現場，預計晚間8時可恢復雙向通行。（基隆市消防局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月5日

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）疑受到連日大雨影響，基隆市外木山湖海路旁山壁下午1時許滾落數顆巨石，占據雙向車道，一輛休旅車差點被砸中，所幸沒人員受傷；預計晚間8時清除完畢，恢復雙向通行。

在湖海路經營咖啡車的老闆接受媒體訪問時表示，下午1時許突然聽見轟隆聲響，以為是C-130運輸機發出的聲響，抬頭朝天空一望，並未看到運輸機，竟發現巨石從山壁滾落，正好一輛休旅車經過，好在沒有被巨石擊中，車上人員下車買咖啡看見大家都在拍照，才知道原來是巨石滾落，得知自己逃過一劫直呼佛祖有保佑。

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警消和基隆市政府工務處下午1時20分獲報立刻派員到場，發現湖海路1.9公里處路面有3顆巨石，占據雙向車道，最大顆巨石長寬高各約2.5公尺，重量約40噸，另有一顆巨石卡在下邊坡，警方已在湖海路1.8至2公里處拉起封鎖線管制通行。

工務處指出，現場先由警方協助指揮交通，機具已於下午3時陸續抵達現場，因落石體積較為龐大，初步評估現場預計晚間8時可清除完畢，恢復雙向通行。（編輯：陳仁華）1110205