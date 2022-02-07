機師不服須居家檢疫 聲請提審遭駁回確定

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（中央社記者劉世怡台北7日電）黎姓機師入境後，不服疾管署處分「居家檢疫」須5天停留旅館不得外出，認為被拘禁聲請提審遭桃園地院駁回後，提起抗告。二審認他檢疫期滿離開旅館後才提抗告，已不受拘禁，駁回確定。

二審台北高等行政法院裁定指出，黎姓機師於1月3日晚上8時許，困執行長班任務入境，被要求到桃園市某旅館，實施居家檢疫的防疫措施，至1月8日止的5天期間內，必須停留在旅館不得外出，否則將依違反傳染病防治法處罰鍰新台幣10萬元至100萬元，他認為被拘禁聲請提審，遭到桃園地方法院駁回後提起抗告。

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北高行認為，疾管署藉由公權力措施，以違反處分命令效力將受罰鍰，使黎姓機師不能依意願離開此受拘束的空間，已達人身自由遭剝奪的程度，而屬提審法所稱之「拘禁」無誤。

北高行指出，黎姓機師在居家檢疫期間屆滿，離開旅館後，恢復其人身自由不受拘禁的狀態，才於1月10日提起抗告，原遭拘禁既已釋放，已無人身自由遭剝奪有待即時司法救濟情形，因此抗告無理由，裁定駁回確定。（編輯：張銘坤）1110207