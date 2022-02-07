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通緝犯想逃 「角力」女助教擒抱助警逮人

2022/2/7 17:11
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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市淡水區陳姓毒品通緝犯日前遇到員警盤查時心慌想逃，警方在逮捕過程中呼喊路人協助，剛巧經過的角力女助教見狀施展擒抱手法，讓身材魁梧的陳男難以脫身，當場就逮。

淡水分局興仁所長葉光哲今天接受媒體訪問表示，員警黃昱嘉2日下午5時許到淡金路三段便利超商簽巡，發現有停放機車鑰匙未拔取，於是進入店內。

警方表示，店內一名男子對突然出現的員警，神情緊張且眼神閃爍，員警黃昱嘉直覺有異，要求男子提供身分證明文件，男子卻趁機逕往店外逃竄，因男子身材魁梧，黃昱嘉於是呼喊民眾協助。

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警方表示，此時有名女子從男子身後施展擒抱手法，再加上員警噴灑辣椒水，才讓這名男子無力抵抗乖乖就範，偵訊後發現是毒品通緝犯陳姓男子，詢後解送檢方歸案。

警方表示，協助逮人的民眾是22歲李姓女子，在國中擔任角力運動助教，警方對李女熱心協助表示感謝，李女也表示，協助制伏過程中，左腳腳趾有輕微撕裂傷，但能夠為治安盡一己之力，感到相當地開心與榮幸。（編輯：方沛清）1110207

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