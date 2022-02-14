貨車疑未拉手煞車司機肉身擋車遭夾不治

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楊姓貨車駕駛13日晚間臨停斜坡上疑未拉手煞車就下車，未料車輛下滑，楊男企圖肉身擋車，當時後方公車見狀無法及時閃避，楊男遭夾於兩車之間，送醫不治。（民眾提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月14日

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（中央社記者沈佩瑤新北14日電）楊姓貨車駕駛昨晚9時許臨停斜坡上疑未拉手煞車就下車，未料車輛下滑，楊男企圖肉身擋車，當時位於後方的公車見狀立刻倒車，仍無法及時閃避，楊男慘遭夾於兩車間，送醫不治。

新北市警察局新店分局今天表示，昨天晚間9時21分獲報，新店區玫瑰路巷口發生貨車和公車碰撞事故，警方趕抵時，發現小貨車駕駛45歲楊姓男子頭部嚴重變形，經送往台北慈濟醫院搶救，仍宣告不治。

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警方初步調查，楊姓男子當時將貨車停在斜坡上，疑似未拉手煞車就下車欲卸貨，當他走到貨車後方發現車輛正下滑，便以人身擋車，此時57歲劉姓男子駕駛公車行至貨車後方，見狀立刻加速倒車，但仍因無法及時閃避而遭下滑的貨車撞上，楊男遭夾於兩車之間。

警方表示，兩名駕駛均無酒駕情事，公車上乘客也無人受傷，雙方肇事原因目前待釐清中；公車駕駛後續依業務過失致死罪嫌函送偵辦。（編輯：張銘坤）1110214