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北市府加強查察蛋品量價波動 超市庫存亮紅燈

2022/2/16 15:45
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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市產業局今天表示，北市府物價因應小組已針對蛋品量價問題加強查察，同時也請中央協助供應調度，且官網每日也會更新賣場雞蛋庫存量燈號。

產業局今天發布新聞稿表示，針對目前市面雞蛋供貨不足和蛋價上漲情形，台北市政府物價因應小組已加強查察有無哄抬蛋價情形，包括傳統市場、賣場、超商和超市等販售地點在內，若查有不法囤積、人為操縱、聯合壟斷或哄抬價格等情事，將視個案情況移送公平會或檢調單位查處。

此外，10日也發函請農委會積極採取相關措施，以增加北市蛋品供應調度，進而促進平抑蛋價滿足蛋品的民生消費需求。

產業局提到，為提供市民可掌握市內民生物資供貨情形，局內官網已建置「台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板」平台，民眾採購民生物資前可先上網查看資料，以即時掌握最新的民生物資存量和交易情形。

承辦人員告訴中央社記者，此平台提供北市各大賣場、超市和超商的民生物資最新庫存量情形，包括米、蛋、奶粉、冷凍食品（含包子及水餃）、衛生紙、泡麵和麵條、食用油等品項在內，由業者於每天中午前協助回報存量數據。

她說，官網每日下午也會即時更新上述平台資料，透過綠、黃、紅色燈號顯示民生物資存量，例如綠燈代表「庫存量>2倍安全存量」、黃燈為「2倍安全存量>庫存量>安全存量」、紅燈則是「庫存量<安全存量」，以利民眾查詢。

截至今天下午3時為止，平台最新顯示蛋品存量供應情形，北市賣場和超商都是黃燈，但超市則為紅燈。

產業局表示，針對北市蛋品供貨及蛋價波動情形將持續追蹤，若發現有供貨或價格異常情事，將立即回報北市府物價小組進行後續因應、處理。（編輯：張銘坤）1110216

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