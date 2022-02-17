回填魚塭萬噸廢棄物 業者獲利千萬聲押獲准

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

太陽能光電陳姓業者利用受託回填魚塭地機會，自110年7月自各地載運近萬噸廢棄物填埋湖內某魚塭地收取處理費。圖為專案小組獲報後派員前往開挖調查。（高市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）太陽能光電陳姓業者利用受託回填魚塭地機會，自去年7月自各地載運近萬噸廢棄物填埋湖內某魚塭地收取處理費，不法所得達1500萬，橋檢訊後依違反廢清法聲押禁見獲准。

高雄市政府環保局今天上午發布新聞稿指出，湖內區某魚塭地有不肖業者假藉設置地面型太陽能光電發電設施，實際回填大量事業廢棄物，橋頭地檢署獲報後和警政署保七總隊第三大隊、調查局高市調查處、環保署環境督察總隊南區大隊、高市環保局等組成專案小組追查。

檢調單位調查，施作太陽能光電設施下包商46歲陳男利用受託回填魚塭地機會，在各地尋找廢棄物來源收取處理費用，自去年7月到9月中聯繫載運司機從台南市內某處及其他工地載運混有廢木材、廢塑膠、廢磚塊、廢大理石塊等廢棄物至魚塭地堆置回填。填埋面積約2800平方公尺、重量粗估近萬噸、不法所得高達1500萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

專案小組見時機成熟，昨天持橋頭地方法院搜索票前往陳男住處和公司等地搜索，並傳喚到案說明，全案依違反廢棄物清理法第41條暨同法第46條第3、4款移送橋頭地檢署偵辦。後續若無保全證據必要，環保局也將依廢清法函命行為人限期清理，同時請檢方審酌實際清理情形作為量刑依據。

橋頭地檢署說明，案經主任檢察官謝肇晶、檢察官鄭子薇、陳俐吟漏夜訊問後，認為陳男涉犯廢棄物清理法未經許可提供土地回填、堆置廢棄物、及違法清除、處理廢棄物等罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：黃世雅）1110217