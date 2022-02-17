女童遭噴槍奪命案 發監前當事人提3理由提再審

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）女童遭噴槍奪命案，鄺姓男子遭判10年定讞，23日執行，他不服聲請再審。高雄高分院今首開庭，鄺男以女童非親生、鑑定報告有瑕疵、請求重新勘驗噴槍等3理由盼能翻案。

3歲女童與父親鄺男前往加油站洗車遭空氣噴槍奪命，鄺男遭依傷害兒童致死罪判10年定讞，但他上月底突提出親子鑑定報告主張女童非親生，表明「若早知道便不會扶養，也不致發生意外」。另也據此報告聲請再審，盼能推翻原判決還他清白，台灣高等法院高雄分院今天下午4時30分首度開庭審理。

鄺男辯護律師魏志勝出庭時以「女童鑑定報告非鄺男親生骨肉，若早得知便不會接手扶養，也不可能發生意外」、「原審醫院鑑定報告有瑕疵請求重新勘驗」、「請求案發噴槍重新勘驗」等3理由請求再審，但當庭遭法官質疑是否足以作為新事證推翻原判決結果。

鄺男出庭實際拿出噴槍演示指出，依二審台大醫院鑑定報告，以女童3歲年紀而言，手指最長5.3公分，噴槍最窄處也有5.5公分，無法單手持握噴槍放進口腔內按壓，但卻未考慮持握噴槍實際是靠在虎口按壓，以女童手指加掌心長度應可按壓到噴槍，據此主張醫院報告有瑕疵。

不過，承審法官當庭質疑，即使鄺男和女童沒有親子關係，也不足以動搖原判決結果，而是如鄺男所言影響個人名譽；另外，被告以不同新聞的媒體報導試圖佐證同年紀女童應可按壓噴槍，並質疑台大醫院鑑定報告有瑕疵；但媒體報導是否能作為新事證令人存疑，且被告對鑑定結果相關質疑已在原審提出審理過，但未獲採信，應不能作為再審新證據。

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由於鄺男將在2月23日前往橋頭地檢署報到發監，他下午步出法庭後表示，已聲請暫緩執行，但未獲准。

全案起於民國108年1月間，鄺男駕車載女童前往高雄市左營區一處加油站洗車，不女童因遭空氣噴槍自口腔灌入空氣送醫不治。鄺男一審遭橋頭地方法院依過失致死罪判1年10月，案經上訴至高雄高分院逆轉改依傷害兒童致死罪判10年，全案經最高法院駁回鄺男上訴定讞，他也因此聲請再審盼能翻案還清白。（編輯：孫承武）1110217