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黨產會否決1690萬發獎學金 國民黨提告敗訴確定

2022/2/17 18:41
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（中央社記者劉世怡台北17日電）國民黨為發放中山獎學金向黨產會申請解凍新台幣1690萬元，遭到否決後興訟。一審判國民黨敗訴，國民黨提上訴，二審今天仍判敗訴。全案確定。

全案緣於，中國國民黨為發放中山獎學金，向不當黨產處理委員會申請解凍1690萬元，黨產會認為解凍須符合公益目的，經審查後，於民國107年4月間表示考量中山獎學金僅限黨員申請，且獲獎後須履行黨員義務，與公益要求不符，不同意申請。

國民黨提出申復，申復理由列舉中山獎學金不僅造福國民黨員，還包括民主進步黨前黨主席許信良等人士，顯見獎學金的設立是為增進公益，但仍遭黨產會決議駁回。國民黨不服提起行政訴訟，請求法院令黨產會准許申請。

一審的台北高等行政法院認定，中山獎學金報考資格限具有國民黨黨籍者，受獎者應支持黨政策與理念並積極參與各項活動，國民黨所設中山獎學金明顯屬於為黨儲備人材之用，難認合於增進公共利益。

一審判決指出，黨產會因認國民黨申請解凍要發放中山獎學金的相關理由，與政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第9條第1項但書所定要件不合，予以否決，並無不當，判國民黨敗訴。

國民黨不服提起上訴，由二審的最高行政法院審理，今天認定上訴無理由，駁回上訴。全案確定。（編輯：戴光育）1110217

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