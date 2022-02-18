男子加入亡父同幫派 擁槍自重遭警逮

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（中央社記者劉建邦台北18日電）30歲鄭姓男子的父親為新竹幫派分子，先前疑因土地利益糾紛遭其他幫派槍殺身亡，鄭男事後加入同一幫派，北市警方掌握情資，發現鄭男擁槍自重，循線逮人送辦。

台北市警察局士林分局今天召開記者會，偵查隊長胡光興說，日前接獲情資，有幫派分子擁槍自重，經查，有新竹風飛沙幫背景的鄭姓男子涉嫌，立即組專案小組偵辦。

警方查出，鄭姓男子父親曾是新竹風飛沙角頭，先前疑因土地利益糾紛，遭其他幫派槍殺身亡，鄭男事後加入同一幫派，混跡新竹一帶，平時擁槍自重，作風強悍。

警方掌握情資，跟監多月，發現鄭姓男子時常出沒地點，日前見時機成熟，會同特勤中隊前往埋伏，跟監員警見鄭男現身在新竹縣竹北市附近停車場時，一擁而上逮人。

體型壯碩鄭姓男子發現大批專案小組幹員出現時，拔腿就跑，雙方追逐約400公尺，最後由5名員警上前壓制，順利逮捕鄭男，並搜出1把改造手槍、2個彈匣、12顆子彈等物。

鄭姓男子向警供稱，槍械是已故朋友寄放。警方詢依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把移人送新竹地檢署偵辦，並持續追查槍械來源。（編輯：李錫璋）1110218