彰化伸港民宅遭持槍搶錢 未立即報案警持續偵辦

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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）彰化縣伸港鄉大年初四發生蒙面歹徒持槍闖民宅搶現金重大刑案，被害人卻沒立即報案，至今半個月未緝獲犯嫌。警方表示，持續搜集事證偵辦，案發民宅是否為賭場也會一併清查。

李姓女直播拍賣業者（丟丟妹）日前宣布無限期停播，不久即復播，遭質疑刻意炒新聞，有網友指出，「丟丟妹」在亂炒新聞，圈內都知道只是換倉休息；另外，有網友爆料說，「丟丟妹」父親過年期間在彰化縣伸港鄉開賭場，遭人持槍搶劫搜刮近千萬元現金，這才是停播真相。

彰化縣警察局和美分局今天證實伸港鄉某民宅大年初四晚間發生強盜案件，和美分局副分局長詹廷育接受中央社記者訪問表示，犯嫌持槍闖民宅強盜現金，確切金額由於「偵查不公開」不能說明，不過被害人當天未立即報案，警方事後得知，已請被害人製作筆錄。

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記者追問「為何持槍闖民宅搶劫重大刑案至今半個月未破案」、「案件有無涉及賭博罪嫌」，詹廷育說，已報請檢察官指揮偵辦這件強盜案，持續搜集相關事證，而有關這戶民宅是否為賭場，也需進一步清查。

「丟丟妹」父親下午出面接受媒體訪問說，貿易商4日晚間來交貨款給弟弟，2人持長短槍蒙面搶走約新台幣30萬元即離開，當時他在樓上不知情，後來為確保人身安全於11日報案，而他與弟弟相鄰的透天厝也非賭場，網路傳聞是錯誤，希望警方早日破案還原真相。（編輯：李錫璋）1110218