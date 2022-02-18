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新竹一名小4男童落水 消防員尋獲送醫搶救

2022/2/18 23:32（2/19 09:45 更新）
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新竹縣消防局18日晚間獲報，有一名小學4年級男童跌落中醫大對面河堤下方河中，隨即動員人車前往搜救，男童被發現時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月18日
新竹縣消防局18日晚間獲報，有一名小學4年級男童跌落中醫大對面河堤下方河中，隨即動員人車前往搜救，男童被發現時已呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫搶救。（新竹縣消防局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月18日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣18日電）新竹一名小學4年級男童，今天跌落中醫大對面河堤下方河中，竹縣消防局獲報救援，在鐵路橋下方的河中找到，男童呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救。

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新竹縣消防局今天晚上11時許發布訊息表示，在今晚7時52分接獲員警轉報，一名小學4年級男童，跌落於中醫大對面河堤下方河中，中心派遣光明、竹北車組共3車7人前往搶救。

消防局指出，男童落水點疑似於新竹市河堤邊（中醫大對面新竹市端），光明及竹北分隊會同轄區新竹市消防局及家屬搜尋。在晚間9時46分於鐵路橋下方的河中找到，男童OHCA送醫搶救。至於詳細事發原因，還待警方釐清。（編輯：張佑之）1110218

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