涉把一般口罩當實名制口罩販賣 新北藥師遭起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北20日電）新北市新莊區某藥局楊姓藥師涉把一般口罩當成實名制醫療口罩販賣，新北地檢署近日偵結，依詐欺取財罪嫌起訴楊姓藥師。

根據新北地檢署起訴書，楊姓男子具有藥師資格，為新莊區某藥局登記負責人，實際負責人則為一名李姓女子。

檢方調查，2人明知於民國109年6月1日起，這家藥局已被衛生福利部食品藥物管理署停止配送實名制醫療口罩，卻故意隱瞞此訊息，涉進貨一般口罩後假裝實名制口罩販售。

同年7月27日，吳姓民眾前往購買實名制口罩，楊姓藥師收取健保卡，並刻意誤導或虛偽告知所販售的口罩為實名制口罩，吳姓民眾進而以新台幣50元購買10片口罩。

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後來有其他民眾向新北市政府衛生局反應，領取實名制兒童口罩後，以全民健保行動快易通APP查詢卻沒有過卡紀錄，稽查員8月間2度登門稽查，查獲非實名制成人口罩及兒童口罩數包。

檢方偵辦時，楊姓男子否認犯行，但檢方根據這家藥局實名制口罩早已停止配送、李姓實際負責人去年因此被判拘役40天等綜合相關證據考量，將楊男依詐欺取財罪嫌起訴。（編輯：張銘坤）1110220