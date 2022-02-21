中橫公路零星落石 巡邏員警徒手搬移清理

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寒流來襲，又連續降雨，台中市警察局和平分局21日表示，中橫公路台8線部分路段20日晚間發生零星落石，員警發現立即展開清理，將大石移至路旁，維護用路安全。（警方提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）寒流來襲又連續降雨，台中市警察局和平分局今天表示，中橫公路部分路段昨晚發生零星落石，巡邏員警發現徒手搬移大石，維護用路安全，提醒駕駛人行經時須注意。

和平分局在新聞稿中指出，和平區中橫公路台8線24.1K及36.6K處昨天晚上發生零星落石，還好當時沒有人車經過，未造成意外事故，隨即由天輪派出所員警展開清理，將大石移至路旁，維護用路安全。

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警方指出，天輪派出所員警昨晚執行巡邏勤務，行經台8線24.1K發現落石，立即下車清理路面，繼續往前到36.6K，又發現石頭掉落路中間，員警一邊望向山上，監看有無持續落石，徒手搬移大石至路旁，防範用路人因夜晚下雨視線不良，碰撞輾壓造成危險。

和平分局提醒，近日山區可能持續降雨，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意路面狀況，不要任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其他障礙，請立即通知主管機關或打110通知員警前往協助處理。（編輯：謝雅竹）1110221