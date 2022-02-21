花蓮玉里瓦拉米步道坍方 現場7人受困

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（中央社記者李先鳳花蓮21日電）花蓮縣玉里鎮瓦拉米步道3.1公里處今天下午坍方，崩落的土石將通行的棧橋打落，有民眾受困；消防局獲報後已集結人員前往救援，現場被堵住有7人，但裡面還有多少人，目前統計困難。

玉山國家公園管理處副處長林忠杉接受中央社記者電訪表示，下午接到民眾通報，有不同隊伍共7人在下山返回登山口途中，也就是在瓦拉米步道3.1公里處因坍方、棧橋崩落受困。

玉管處人員和保七警察共4人已前往勘災，由於步道無法通行，計畫沿溪靠山壁架設臨時通道。

林忠杉指出，瓦拉米步道在佳心之前無須辦理入山（園）證，適合一般民眾健行，因此究竟裡面還有多少人，目前無法統計。

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消防局第三大隊長呂冠辰說，救援人員攜帶繩索，看能否拋繩方式將受困民眾救出來，或者找出高繞路線，另玉管處工程人員打算沿溪架設臨時通道也同步進行。

位於玉山國家公園內的瓦拉米步道，是八通關越嶺道東段的一部分，從步道口到山風二號橋約1.7公里為前段、中段指山風二號橋至佳心，佳心約距登山口4.5公里，為一般健行步道；後段佳心至瓦拉米山屋（約9.1公里）須辦理入山（園）證，較適合有中級山或負重露營經驗的山友，屬於中級登山步道。（編輯：陳仁華）1110221