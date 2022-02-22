男諷罵開單員警「笨」 雖不雅無主觀故意判無罪

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義市高姓男子因不滿多次遭開立罰單，被控去年8月間至派出所質疑開單員警，且以「笨」諷刺員警被起訴，法官認為高男並無辱罵及貶低員警名譽主觀故意，判無罪。可上訴。

嘉義地方法院發布的判決書指出，高男因違規停車，遭陳姓員警告發，高男收到罰單後，去年8月24日上午前往派出所，適逢陳員在派出所內值勤，高男當場質疑員警「人家若拍一拍（照），叫你開，你就笨笨的開就對了，有夠笨的耶」等語。

當時，陳員質問「你說我笨嗎？」、「所以現在說我笨啦？」、「來，是不是，你是說我笨？」後，高男又回應「嘿。笨啦怎樣」等語，員警依高男涉及侮辱公務員罪嫌逮捕、移送，嘉義地檢署依法起訴。

嘉義地方法院庭長兼發言人周俞宏今天接受中央社記者電訪表示，這起案件前提事實是高男因多次遭開立罰單，心生不滿，因而以「笨」等言詞質疑、諷刺員警執行職務方式，法官審酌高男因不滿公權力行使，進而質疑員警執行職務方式，應屬民主法治社會所容許的事情，並不能輕易以刑責限制。

周俞宏指出，陳員在確認高男有違規停車後，依法開立罰單，屬合法並忠於其職務行為，高男以此部分質疑，從客觀來看實為無理取鬧，且還以「笨」等言詞形容員警及執行職務行為，雖有失莊重，但尚未達到粗鄙謾罵程度，因此，難以認為員警的人格或社會評價會因此發生貶損。

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周俞宏說，考量案件發生緣由及證據資料，且從雙方一來一往口角情境，很難期待高男能以有禮、平和方式回應，高男所為言詞雖有不雅地方，終究只是高男個人修養不佳展現，難以認為有辱罵及貶低員警名譽的主觀故意，並無構成侮辱行為，因此，判決高男無罪。

周俞宏解釋，判斷是否構成「侮辱公務員罪」，應審酌行為人動機、智識程度、語言使用習慣、前後語句的完整語意及緣由等事項，依社會一般人對於語言使用的認知，進行客觀的綜合評價，不宜僅著眼於特定的用語文字或行為方式而論斷。（編輯：陳仁華）1110222