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深夜亮玩具槍「借錢」 台南男1小時連犯9案被逮

2022/2/23 15:13（2/23 15:36 更新）
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台南市33歲盧姓男子（前）23日凌晨向超商店員及排班計程車司機亮出玩具槍，宣稱要「借錢」，1小時內連犯9案，警方獲報出動圍捕，最後在北區大興街一處超商內壓制逮人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月23日
台南市33歲盧姓男子（前）23日凌晨向超商店員及排班計程車司機亮出玩具槍，宣稱要「借錢」，1小時內連犯9案，警方獲報出動圍捕，最後在北區大興街一處超商內壓制逮人。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月23日
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（中央社記者張榮祥台南23日電）台南盧姓男子今天凌晨向超商店員及排班計程車司機等亮出玩具槍宣稱「借錢」，每次得款60元至2000元不等，1小時連犯9案共得手4290元，警方緊急圍捕，最後在北區大興街超商內壓制逮捕送辦。

台南市警察局第五分局警員告訴中央社記者，33歲盧男是被列管的毒品人口，今天凌晨3時許騎乘機車前往中西區中成路，再亮出玩具槍向排班計程車司機宣稱要「借錢」，得款新台幣60元。

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盧男接著以相同手法，陸續到忠義路恐嚇另名排班司機得款230元、恐嚇民權路超商店員得款2000元、府前路恐嚇計程車司機未遂，後轉至北區成功路加油站亮槍得款2000元、和緯路超商亮槍得款65元，又到中西區湖美一街恐嚇外送員索錢未遂及北區和緯路自小客車駕駛恐嚇索錢未遂，短短1小時連犯9案。

警方獲報後，緊急出動圍捕，凌晨4時許在北區大興街超商壓制逮捕正在作案的盧男。警方調查，盧男連犯9案，共得手4290元，訊後依強盜及恐嚇取財罪嫌移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110223

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