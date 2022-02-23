更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】
國際

俄羅斯武力入侵烏克蘭 歐美日等國制裁一次看【不斷更新】

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／NFT登熱搜關鍵字 什麼都能賣是新商機還是炫富跟風？
首頁 / 社會

新北泰林路落石 機車騎士閃避自摔擦挫傷

2022/2/23 17:10（2/23 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市泰山區泰林路3段23日上午疑因持續降雨導致落石，兩顆大石掉落路面，導致一名騎士閃避不及自摔受傷，警方獲報到場助傷者送醫，也通報區公所調派機具清除落石。（林口警分局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月23日
新北市泰山區泰林路3段23日上午疑因持續降雨導致落石，兩顆大石掉落路面，導致一名騎士閃避不及自摔受傷，警方獲報到場助傷者送醫，也通報區公所調派機具清除落石。（林口警分局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北23日電）近來持續低溫降雨，往來林口、泰山的泰林路今天上午發生落石，一名劉姓騎士閃避時不慎自摔擦挫傷。警方獲報協助傷者送醫治療，區公所也派機具移除落石，恢復交通。

林口分局發布訊息表示，泰山區泰林路三段今天上午疑因持續降雨導致落石，2個大石頭掉落路面，34歲的劉姓機車騎士由林口往泰山方向行駛，7時許行經時驚見落石趕緊閃避，不慎自摔。

警方獲報立即派員到場進行交通管制，所幸劉姓騎士自摔只有造成右腳擦挫傷，經協助送醫治療後，傷勢已無大礙。

警方表示，經通報區公所調派機具移走2顆落石，恢復交通順暢。警方也呼籲，近來連日雨勢加上山區風勢強勁，導致山區土石鬆動，行經山區路段應謹慎駕駛，快速通過，如有狀況可立即通報警方前往查處，以維用路人行車安全。（編輯：陳仁華）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族