新北泰林路落石 機車騎士閃避自摔擦挫傷

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新北市泰山區泰林路3段23日上午疑因持續降雨導致落石，兩顆大石掉落路面，導致一名騎士閃避不及自摔受傷，警方獲報到場助傷者送醫，也通報區公所調派機具清除落石。（林口警分局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月23日

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（中央社記者王鴻國新北23日電）近來持續低溫降雨，往來林口、泰山的泰林路今天上午發生落石，一名劉姓騎士閃避時不慎自摔擦挫傷。警方獲報協助傷者送醫治療，區公所也派機具移除落石，恢復交通。

林口分局發布訊息表示，泰山區泰林路三段今天上午疑因持續降雨導致落石，2個大石頭掉落路面，34歲的劉姓機車騎士由林口往泰山方向行駛，7時許行經時驚見落石趕緊閃避，不慎自摔。

警方獲報立即派員到場進行交通管制，所幸劉姓騎士自摔只有造成右腳擦挫傷，經協助送醫治療後，傷勢已無大礙。

警方表示，經通報區公所調派機具移走2顆落石，恢復交通順暢。警方也呼籲，近來連日雨勢加上山區風勢強勁，導致山區土石鬆動，行經山區路段應謹慎駕駛，快速通過，如有狀況可立即通報警方前往查處，以維用路人行車安全。（編輯：陳仁華）1110223