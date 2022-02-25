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工人換燈管觸電亡 老闆辯外包卸責仍被判刑

2022/2/25 15:50
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市有工人在更換燈管時，疑因維修未斷電，觸電送醫不治，王姓負責人稱工人是外包人員，但台中地院認定工人受僱於王男公司，判罰公司新台幣12萬元、王男4月徒刑，可上訴。

判決書指出，王姓男子為消防工程公司的負責人，與台中市西區某大樓管委會簽約，施作大樓的消防電力設備照明系統更新工作。2020年10月間，王派遣工人前往大樓更換燈管，王男並未提供相關維修設備，工人在更換燈管時也未先斷電，導致工作時遭電擊，送醫不治。

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台中市勞檢處調查後，認定王男涉違反職安法，全案移送台中地檢署偵辦，王男卻稱，工程是外包的，死者不是他的工人，安全衛生應自行注意。

台中地院認定，工人依照公司指示，前往指定地點提供勞務，無法自己決定勞務給付的方式，更換燈組的材料也是公司提供，認定工人受僱於王男的公司，因此依照違反職安法，判罰王男公司12萬元、王男4月徒刑，可易科罰金，可上訴。（編輯：謝雅竹）1110225

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