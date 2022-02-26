韓新任代表拜訪 法務部期許共打犯罪深化合作

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（中央社記者劉世怡台北26日電）法務部今天表示，韓國新任駐台代表鄭炳元23日赴法務部訪問，部長蔡清祥接見時指出，雙方在司法互助、共同打擊犯罪及維護人權方面為重要夥伴，希望能繼續深化合作。

法務部發布新聞稿指出，雙方會面時，蔡清祥向鄭炳元恭喜去12月間來台履新，並致贈象徵「福疊」的蝴蝶青花瓷器。

蔡清祥對於鄭炳元到訪表示歡迎，並強調自擔任調查局長開始，就相當重視司法外交議題；法務部長任內陸續與波蘭、瑞士、丹麥、斯洛伐克等歐洲國家簽署移交受刑人協定及刑事司法合作協議。期盼在鄭炳元代表任內能積極協助台韓司法互助的推動及洽簽，以保障雙方國民權利，彰顯人道主義精神。

鄭炳元回應指出，台韓關係日益密切與交流頻繁，台灣為韓國第五大貿易夥伴，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前雙方觀光交流多達250萬人，現有近1萬韓籍人士在台居留。韓國政府對維護人民權益相當重視，並強調雙邊人民交流的安全性及司法互動的重要性。

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鄭炳元也表示，曾任職韓國外交部條約法律司，對於推動洽簽條約、協定也有所心得，於實踐上有賴個案累績相關經驗較有機會促成簽署，期盼雙邊個案互助能帶動未來合作，他將盡最大努力促成協商。

對此，蔡清祥表示，台韓之間司法互助個案合作經驗良好，也累積相當數量，應已達足以洽簽相關司法合作協定的程度，希望雙方能致力促成，為雙方國民謀求最大福祉。（編輯：孫承武）1110226