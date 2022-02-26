領隊品田山救團員雙墜谷罹難 27日直升機吊掛運回

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣26日電）新竹縣尖石鄉品田山區今天發生登山客墜谷意外，1名陳姓男團員失足，吳姓領隊伸手救人，卻雙雙墜谷，搜救人員晚間發現2人遺體，已先吊掛至三角點，明天上午再由直升機運回。

新竹縣政府消防局接獲台中市消防局轉報，有2名登山客於品田山第一斷崖跌落山谷，同行隊友查看與呼喊都未有回應，竹縣消防局申請搜救直升機，近下午1時左右到達新竹縣竹東鎮將搜救人員載上山。

新竹縣政府消防局第二大隊長陳軍佑告訴中央社記者，搜救人員先在下午於事故發生地向下100公尺處發現一名墜谷男子，由於山區積雪，加上地形陡峭，搜救人員冒險綁繩垂降，約1小時後接觸到男子，接續在周邊不遠處也找到另一名男子，均失去生命跡象。

陳軍佑說，搜救人員會先將2名墜谷男子吊掛至三角點，做好固定，搜救人員回山屋休息一晚，明天一早由直升機前往現場將2名男子遺體運至新竹縣竹東鎮。

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陳軍佑指出，發生事故的是由50歲吳姓領隊帶領的商業登山團，共計6人自24日展開武陵四秀與大霸群峰的5天4夜行程，今天清晨從雪霸國家公園的新達山屋出發，到了品田山後折返回到新達山屋。

陳軍佑表示，據同行的隊友們表示，他們當時從品田山準備返程，在三角點往V型段崖約100公尺處，因地面結冰溼滑，其中67歲陳姓男子不慎滑倒，吳姓領隊見狀想要拉他，兩人卻不慎雙雙墜谷，隊友們往山谷下查看未見人影，大聲呼救也沒有回應，趕緊通報警消救援。（編輯：卞金峰）1110226