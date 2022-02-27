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祖孫北上搭計程車卻被載走行李 警依法偵辦

2022/2/27 11:50（2/27 12:11 更新）
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黃姓女民眾和奶奶26日抵達台北轉運站要轉搭計程車，不料才剛放置好行李，計程車運將竟直接駛離，隨後有同車行計程車司機協助聯絡，行李才被載回，卻疑被翻動過，黃女向警方報案提告，已通知到案說明偵辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月27日
黃姓女民眾和奶奶26日抵達台北轉運站要轉搭計程車，不料才剛放置好行李，計程車運將竟直接駛離，隨後有同車行計程車司機協助聯絡，行李才被載回，卻疑被翻動過，黃女向警方報案提告，已通知到案說明偵辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月27日
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）黃姓女民眾和奶奶昨天北上後要轉搭計程車，但行李剛放好，運將就將車開走，幸經其他運將協助聯繫，行李才被載回，卻疑被翻動過，黃女向警方報案提告，已通知到案說明偵辦。

一名黃姓男網友今天在臉書爆料公社發文表示，昨天家人抵達台北轉運站要轉搭計程車，不料才剛放置好行李，計程車運將竟直接駛離，家人立即打電話向警方報案，隨後有同車行計程車司機協助聯絡，駛離的運將才又返回歸還行李。

黃姓男網友說，家人經檢查行李箱物品後，發現已被翻過，且聽其他運將轉述涉案運將很愛賭博，提醒大家搭車要多加小心。

台北市警察局大同分局建成派出所副所長沈育緯今天表示，昨天上午9時許獲報有民眾的行李被計程車運將載走，經致電聯繫被害黃女瞭解案情，她稱和奶奶是在市民大道Y1出口攔停計程車，卻被對方載走行李，獨留兩人不知所措。

黃女說，是後方計程車司機看到案發經過後，好心告知她可以協助聯絡駛離的運將，後來行李雖被歸還，但心有餘悸的她卻發現行李疑被人翻動過。

警方後續調閱現場監視器查看確有其事，並告知黃女有提告強制罪的權利，她今天已到派出所提告，警方將通知涉案運將到案說明，後續將依具體事證依法送辦。（編輯：張銘坤）1110227

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