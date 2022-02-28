外送平台帳號遭盜用買奶粉 警逮1人送辦

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台中市警方接獲外送平台服務員反映，有多筆異常訂單，不同訂購帳號，但購買品項都是奶粉，且都指定送達北區五權路的一處空屋；外送員在取貨地點守候，當晚出現一名男子前來取貨，隨即通知警方到場，因而查獲冒用外送平台帳號盜刷信用卡案件。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月28日

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市警察局第二分局今天表示，有平台外送員陸續接到訂單指定購買奶粉到北區1處空屋，結果在現場發現前來取貨的1名男子，因而查獲盜刷信用卡案，全案擴大偵辦。

警方表示，22日接獲外送平台服務員反映，有多筆異常訂單，不同訂購帳號，但購買品項都是奶粉，而且在訂單欄位備註欄，都指定送達北區五權路的1處空屋。

警方指出，外送員在取貨地點守候，結果當晚出現1名男子前來取貨，隨即通知警方到場，因而查獲冒用外送平台帳號盜刷信用卡案件，全案正循線追查幕後盜刷集團中。

警方表示，很多人會使用外送平台點餐或購買日常生活用品，但因為外送平台軟體的帳號與信用卡綁定，加上用戶經常預設自動扣款功能，不法分子利用盜取帳號，非法購買物品，進而盜刷信用卡牟取不法利益。

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警方提醒民眾，外送軟體開啟通知，如發現手機出現「訂單準備中」，外送地址卻在外縣市，且非自己或家人訂購的訂單，應立即將訂單資訊、消費紀錄、備註欄位等資訊截圖存檔，並取消訂單。

警方表示，接著應聯繫信用卡發卡銀行申請止付，並申請爭議金調查；聯繫外送平台客服，要求查詢盜刷地址跟訂購項目、向警方報案，同時提供相關資料作為警方偵辦參考。（編輯：張雅淨）1110228