高雄SKM Park電梯故障卡半空 11人受困1小時獲救

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新光三越在高雄市打造的Outlet商場SKM Park一部電梯28日傍晚突然故障，造成11人受困，消防人員現場安撫情緒，並請商場通知電梯維修人員到場，約1小時後排除故障，民眾順利脫困。（高雄市消防局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月28日

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）新光三越在高雄市打造的Outlet商場「SKM Park」1部電梯今天傍晚突然故障，卡在2至3樓間，造成11人受困，約1小時後眾人脫困，商場發放慰問金給受困民眾，並將檢修找原因。

「SKM Park」今天下午4時54分許發生電梯故障意外，商場員工獲知後立即通知119請求協助，高雄市消防局前鎮分隊出動3車6人前往救援。消防人員抵達現場後與商場中控室人員聯繫得知，故障電梯內有5男、6女共11人受困，其中包含6名小朋友。

消防局事後發布新聞稿說明指出，當時電梯故障停在2至3樓間，無法輕易接觸，得知受困民眾無立即危險後，救災人員現場安撫情緒，並請商場通知電梯維修人員到場，約1小時後排除故障，受困民眾脫困後並無大礙，均不需送醫。

業者接受中央社記者訪問時表示，接到客人緊急通報、中控室也發現狀況後，馬上聯繫消防局協助，並在1小時左右將受困民眾救出，同時也盡力安撫民眾情緒，並發放慰問金表達歉意。

業者指出，商場電梯每個月都會進行保養，上次保養在2月初，下次預計3月2日保養。目前故障電梯已先圍起來暫停使用，明天一早委請廠商詳細檢修，查找確切原因。

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消防局提醒民眾，搭乘電梯時萬一發生故障，千萬不要試圖自行開門脫困，應該按緊急求救鈕或撥打電話求救；電梯裡不是密閉空間，不會窒息；遇上地震、火警時，不能使用電梯，避免危險。

消防局表示，搭乘電梯前只要發現顯示燈號有異常、電梯開門時高低出現明顯落差、發出怪聲音等時，都要立刻通知電梯公司等部門處理，多一分警覺，就少一分危險。（編輯：戴光育）1110228