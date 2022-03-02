金城警分局警員舉槍自戕 報請檢方釐清死因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金城警分局24歲謝姓員警2日下午線上備勤時，在巡邏車上持警槍自戕。具體死亡原因、動機已報請福建金門地檢署檢察官指揮釐清中。請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（民眾提供）中央社 111年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門2日電）金城警分局24歲謝姓員警下午線上備勤時，在巡邏車上持警槍自戕。具體死亡原因、動機已報請福建金門地檢署檢察官指揮釐清中。金門縣警局除深感哀慟，將全力協助家屬處理後續事宜。

金門縣警察局今天新聞稿指出，金城分局金寧分駐所謝姓警員下午2時到4時擔服線上備勤勤務。4時多分駐所值班人員發現謝員未返所交班，以電話聯繫均未接聽，隨即由值班員警調閱車辨系統，發現駕駛警用巡邏車在盤果路段附近出現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經同仁搜尋，最後在金寧鄉盤果路段發現人、車，謝員在車內以警槍射擊前額自戕，現場已無生命跡象。具體死亡原因、動機，已報請福建金門檢方指揮釐清中。

金門縣警察局副局長翁誌宏表示，謝姓員警民國108年自警察專科學校36期畢業後，分發金城警分局金寧分駐所服務，期間勤務正常，表現平穩，與同事相處和睦。發生憾事深感哀慟，將全力協助家屬處理後續事宜及釐清案情。（編輯：孫承武）1110302