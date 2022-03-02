涉與黑道勾結暴力討債 北市中山警遭收押禁見

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（中央社記者沈佩瑤新北2日電）台北市中山警分局王姓員警疑因債務糾紛，涉勾結幫派份子押走丁姓男子凌虐。新北地檢署今天指揮廉政署等前往中山分局等地搜索，並拘提王員到案，晚間向法院聲押禁見獲准。

警方調查，丁姓男子曾在民國108年間，與王姓員警及其妻子合夥投資娃娃機台生意，數月後丁男想自立門戶，向王員借款新台幣100多萬元，卻未曾準時還債。

警方調查，丁男提議合資做「放款」生意來還債，但這筆生意仍然做不起來，王員向丁男討債不成，於是將前後共新台幣185萬元的債務轉讓給資產公司，資產公司又轉讓給幫派份子。

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今年1月間，丁男被幫派份子押到新北市八里區一間工廠囚禁毒打，2天後放人，丁男跑去報警，扯出與王員有債務糾紛，警方因此懷疑王員涉案，依妨害自由等罪嫌函送法辦。

新北檢方今天指揮法務部廉政署等單位，會同中山分局督察組，至中山分局所及王員位在新北市土城區住家等處實施搜索，扣得1部手機，並拘提王員到案，訊後認為他涉嫌重大，有串證、滅證之虞，晚間向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：黃世雅）1110302