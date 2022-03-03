不肖業者謊稱技術合作 工研院：已報警處理

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（中央社記者張建中新竹3日電）工研院今天表示，近日有不肖業者謊稱與工研院技術合作，販售穴灸治眼儀等來路不明的醫療產品，對於不法行為絕不寬貸，已報警處理，並提醒消費者不要受騙。

工研院指出，2021年11月起，陸續在臉書網頁發現有會員帳號連結一頁式廣告，不實宣稱與工研院技術合作，並冒用工研院董事長李世光、院長劉文雄及院士等照片，販售來路不明醫療產品。

工研院表示，經查，不肖業者是以一頁式廣告方式，向美國及中國大陸網域公司註冊、取得網址，提供消費者連結一頁式廣告的網址，誘騙訂購產品；並透過臉書帳號露出宣傳。

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工研院法務長王鵬瑜指出，上述廣告是擅自盜用並剪接工研院發布的活動照片及工研院商標，以假亂真欺騙消費者，除構成侵害工研院著作權及商標權，亦侵犯照片中的工研院董事長等人的肖像權，並構成詐騙消費者，行為已違反刑法、公平交易法，以及民法等相關規定。

王鵬瑜表示，工研院已採取行動捍衛正義，嚴正警告不肖廠商，保護消費者權益。包括通知源頭（網域公司、臉書），阻擋詐騙廣告；採取法律行動，向地檢署、調查局及保二總隊報案；發布澄清公告，避免消費者持續受害。（編輯：黃國倫）1110303