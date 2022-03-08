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涉非法引進中國人士案 立法院科員判休職2年

2022/3/8 12:02
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（中央社記者林長順台北8日電）立法院林姓科員在3個民間團體違法兼職，另涉嫌勾結奕智博公司讓中國人士非法進入台灣，一審判刑3年6月。立法院將林男移送懲戒。懲戒法院判決林男休職2年。可上訴。

台南地檢署於民國109年間查出，曾上市的奕智博公司涉及向運營商收取代辦費，引進逾千人次中國人士非法入境台灣，獲利逾新台幣5000萬元，依偽造文書、違反台灣地區與大陸地區人民關係條例等罪起訴立法院總務科科員林姓男子等15人。

其中，林男被控自107年9月14日至109年1月17日間，藉由在立法院工作的身分，透過不詳管道向移民署等機關公務員施壓、要求提前辦理，讓215名中國人士非法入台，獲利198萬6000元。台南地方法院一審判處3年6月徒刑。

立法院另查出，林男未經立法院核准，擔任3個民間團體理事職務，並受領交通費報酬。

懲戒法院審理後，認為林男除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法，戕害人民對公務員信賴，判決休職2年。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110308

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