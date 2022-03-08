更多編輯台推薦新聞：
基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象
國際

基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

不滿父母管教涉縱火險害死家人 16歲少年遭起訴

2022/3/8 17:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北8日電）16歲柯姓少年因不滿父母管教，去年9月間竟於凌晨家人熟睡時在家縱火，還反鎖家門，幸僅1人嗆傷送醫。新北地檢署今天偵結，依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴柯姓少年。

根據新北地檢署起訴書，去年9月27日凌晨2時許，三峽區學成路某社區大樓的6樓火警，消防人員救出柯姓夫妻及14歲次子、12歲三子共4人，唯獨16歲長子下落不明。

警方連夜調閱周邊監視器，同天上午近9時在鶯歌區尋獲這名柯姓少年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢警調查，柯姓少年趁父母、弟弟們熟睡之際，點燃4根蠟燭，並放置在玄關鞋櫃角落、書房內書桌桌腳、客廳內桌下及弟弟臥室內2張單人床之間，隨即逃離現場，離去時還將住處唯一出入口即大門反鎖。

柯姓少年被逮後自白犯行，供稱：「我因長期對父母不滿，所以決定放火…我當時有點想殺死家人」等語，檢方認為他涉犯殺害直系血親尊親屬未遂罪、殺人未遂、放火燒毀現供人使用住宅未遂等3罪嫌，請法院從重以殺害直系血親尊親屬未遂罪論處。（編輯：李錫璋）1110308

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族