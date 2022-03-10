設局詐賭還憑空生債務 瑞芳警逮天道盟7嫌

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44歲吳姓男子（前中）以天道盟太陽會成員身分自居，設局詐賭並恐嚇取財，新北市警察局瑞芳分局接連2天發動搜索，共逮捕7人，詢後移送檢方偵辦。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月10日

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（中央社記者王朝鈺新北10日電）以天道盟太陽會成員吳姓男子為首的暴力犯罪集團，涉嫌設局誆騙被害人欠下大筆債務，更憑空生出債務恐嚇取財，新北市警察局瑞芳分局接連2天發動搜索，共逮捕7人，詢後送辦。

警方調查，44歲吳嫌以天道盟太陽會成員身分自居，四處恐嚇取財，為了證明自己是幫派成員身分，還傳送先前遭警方逮捕的新聞報導給被害人，藉此增加自己的可信度。

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警方查出，吳嫌不僅設局讓周姓被害人欠下大筆賭資，除強迫被害人簽下新台幣280萬元本票外，還恐嚇被害人家屬拿出錢財消災，更憑空生出債務，向李姓被害人家屬恐嚇取財35萬元得逞，此外，吳嫌為了追討債務，還多次派出小弟到陳姓被害人家中搗毀物品及丟擲酒瓶，被害人不堪其擾只好報警處理。

瑞芳警分局獲報後，為了避免打草驚蛇，經多日蒐集犯罪證據後，昨天和今天連2天發動搜索，在新北市瑞芳、三重和基隆市帶回7名幫派分子，詢後依恐嚇取財、組織犯罪條例、毀損等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1110310