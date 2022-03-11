敦南併購案疑涉內線交易 光寶創辦人獲不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北11日電）原股票上市公司敦南科技於108年公告將被美商達爾公司併購，前敦南董事長、光寶集團創辦人宋恭源疑涉內線交易。台北地檢署偵辦後，今天將宋男不起訴。宋的單姓女友遭訴。

敦南科技股份有限公司於民國108年8月9日在公開資訊觀測站公告重大消息，美商達爾公司將以新設台灣子公司，以每股現金對價新台幣42.5元取得敦南科技全部股權。交易完成後，敦南將成為達爾子公司，屆時將於台灣證券交易所終止上市。

檢調獲報，併購案進行期間，時任敦南科技董事長的宋恭源涉嫌與單姓女友於禁止交易期間，利用假外資交易，於同年7月間買入1萬165仟股敦南公司股票，到109年10、11月間達爾公司執行收購敦南公司股票時全數售出，從中賺取價差。

台北地檢署去年3月間指揮調查局兵分13路搜索，並約談宋男與單女等人說明。檢察官複訊後，諭令2人分別以3000萬元交保。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢調查出，宋男平日中午或下午都會與單女到住所休憩，也經常供應資金給單女投資。108年4月下旬某日下午，宋男在住所書房與併購案團隊成員通電話討論併購事宜，單女竊聽電話內容知悉重大訊息後，利用宋男提供資金購買敦南股票，並告知胞妹訊息，讓胞妹購股獲利。北檢今天依違反證券交易法起訴單女等人。

檢方認定，無直接證據證明宋男故意透露敦南公司併購消息或資金給單女從事內線交易犯行，將宋男不起訴處分。但宋男數年來提供單女鉅款部分屬贈與行為，已函請財政部國稅局調查、追索。（編輯：方沛清）1110311