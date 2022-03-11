彰基工安意外 命危工人返家嚥下最後一口氣

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰基七期醫療大樓工程今天上午發生工安意外，造成1名工人命危，縣府勒令工地停工，至於命危的施姓工人在家屬安排下，晚間返回老家嚥下最後一口氣，等檢察官開出死亡證明。

彰化縣消防局發布新聞指出，中午11時14分接獲報案指稱，彰化基督教醫院七期醫療大樓工程傳出工安意外，大樓位在地下2樓的工地擋泥牆坍塌，操作怪手的46歲施姓工人遭活埋，消防隊員及其他工人合力將塌陷的擋泥牆搬開，救出施姓工人。

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施姓工人被送往彰化基督教醫院急救，醫院雖幫施姓工人安裝葉克膜，轉送加護病房治療，但施姓工人狀況仍不樂觀，家屬下午同意醫院放棄急救，醫師拔除施姓工人身上的葉克膜，安排救護車讓施姓工人返回彰化埔鹽鄉的老家，在老家嚥下最後一口氣。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成接受中央社記者訪問時說，檢察官會在接到警方通知後，前往施姓工人老家相驗開出死亡證明，讓家屬處理後事。（編輯：謝雅竹）1110311