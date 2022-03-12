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桃園國軍戰車撞斷電線桿 台電：已復電、將求償

2022/3/12 15:14（3/12 15:26 更新）
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國軍269旅27歲陳姓士兵12日駕駛軍用戰車，在梅高路二段551巷口不慎擦撞路邊電桿造成電桿斷裂，台電表示，因電纜遭拉扯、需停電汰換，上午搶修過程共影響227戶，目前已恢復供電。（台電提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月12日
國軍269旅27歲陳姓士兵12日駕駛軍用戰車，在梅高路二段551巷口不慎擦撞路邊電桿造成電桿斷裂，台電表示，因電纜遭拉扯、需停電汰換，上午搶修過程共影響227戶，目前已恢復供電。（台電提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月12日
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（中央社記者葉臻桃園12日電）國軍269旅一名陳姓男兵今天清晨駕駛軍用戰車在桃園楊梅撞斷電線桿。台電表示，為了維修一度造成227戶停電，稍早已全數復電，將向肇事者求償；警方表示，肇事原因待釐清。

桃園市警局楊梅交通分隊小隊長謝文山表示，肇事者是國軍269旅一名27歲陳姓男士兵，當時駕駛軍用戰車沿梅高路往楊梅方向行駛，在梅高路二段551巷口不慎擦撞路邊電桿造成電桿斷裂，無人受傷、陳男酒測值為零，責任歸屬尚待調查釐清。

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台電表示，楊梅區梅高路二段551巷電桿在今天清晨4時39分遭撞擊損壞，事故第一時間停電0戶，但因電纜遭拉扯、需停電汰換，因此在上午8時59分轉供停電搶修更換電桿。

台電表示，停電範圍包含楊梅區高上路二段、和平段、上田里、新屋區青田段、新洲段、新榮路一帶，停電戶數合計227戶，新建電桿在下午施作完成，停電用戶在下午2時5分已全數復電；這起事故已向警方報案，將向肇事者求償。（編輯：張銘坤）1110312

國軍269旅陳姓男兵12日駕駛軍用戰車在桃園楊梅意外撞斷電線桿，第一時間無用戶停電，也未傳人員受傷。警方表示，肇事原因仍有待釐清。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月12日
國軍269旅陳姓男兵12日駕駛軍用戰車在桃園楊梅意外撞斷電線桿，第一時間無用戶停電，也未傳人員受傷。警方表示，肇事原因仍有待釐清。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月12日
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