龐氏騙局詐欺201億 康友-KY前董事長黃文烈遭訴

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（中央社記者林長順台北14日電）康友-KY前董事長黃文烈與廈門奔馬代表人、中國富商王命亮涉嫌以證券詐欺等方式，自103年至109年向台灣資本市場詐得逾新台幣201億元。北檢今依違反證交法起訴黃、王等29人。

原上市公司康友-KY（已下市）位於中國的子公司六安華源疑自民國107年起營運困難，但財務報表中並未揭露；時任董事長黃文烈涉嫌財報不實，但於109年8月初即失聯，公司多名高階主管也相繼辭職。

台北地檢署於109年8月17日指揮調查局搜索黃文烈辦公室及住居所，但傳喚、拘提黃文烈無著，已對他發布通緝，時效到民國146年11月14日。檢調隨後展開多波搜索、約談，查出全案另涉多項案情。

檢調調查，康友-KY於104年3月上市時，六安華源銀行帳戶內的存款已有虛灌情事，黃文烈、王文亮自始預謀來台證券詐欺、詐貸，藉由美化、虛構財物報告、向銀行詐貸款項來發放高額現金股利吸引投資人不斷加入。

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檢調查出，黃文烈等人隨後再以後期投資者買進股票時所繳納的股款清償銀行本息，儼然以上市公司的外殼，行「龐氏騙局」（美國華爾街金融詐騙案）之實，終於周轉不靈而讓投資者蒙受損失。

檢方統計，黃文烈、王文亮等人自103年至109年止，在台灣資本市場共詐得201億6742萬餘元。檢方認為黃、王惡性重大，且嚴重危害金融秩序，見事跡將敗露即潛逃海外，請法官從重量刑。（編輯：方沛清）1110314