台中大樓火災聯合公祭 市府提供後續法律協助

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市套房大樓大火釀6死，今天舉辦罹難者聯合公祭，喪葬費用皆由市府負擔。市長盧秀燕表示，後續尊重並聆聽家屬意見，提供法律協助，加強歇業旅館違規作出租套房公安稽查。

台中市中區興中街一棟出租套房大樓，6日發生大火造成6死6傷，檢警調查，鄭姓男租客與莊姓女屋主有租屋糾紛，鄭男縱火報復，鄭男及莊女2人都被檢方依公共危險罪嫌聲押獲准。

市府今天在崇德殯儀館舉行罹難者聯合公祭，盧秀燕與市府團隊、民意代表都到場弔唁，並向家屬表達慰問。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，這起重大災害令人感到難過與不捨，市府協助罹難者家屬辦理喪葬事宜，後續會尊重並聆聽家屬意見，請法制局提供相關法律協助。

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盧秀燕指出，台中市類似已歇業旅館違規作出租套房使用，據瞭解共有42家，其中4家已自行拆除，另外尚有38處，市府已於11日起由副市長陳子敬率隊進行聯合公安稽查，市府將持續加強稽查，把違規情形找出來，要求改善並重罰。

民政局長吳世瑋說，此次罹難者治喪處理及公立殯葬設施服務，包含冷凍櫃、禮廳、靈堂、火化，及納骨塔安厝、樹葬等喪葬費用皆由市府負擔，盼全力減輕家屬喪葬負擔。（編輯：郭諭儒）1110314