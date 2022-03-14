雲林某高爾夫球廠火警 員工緊急撤離濃煙竄天

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雲林科技工業區某專門製作高爾夫球工廠14日上午發生火警，濃煙竄天，廠區員工緊急疏散，消防局獲報立即出動人車前往救援。（民眾提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年3月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣消防局今天表示，雲林科技工業區內某專門製作高爾夫球的工廠4樓上午發生火警，濃煙竄天，員工緊急疏散；目前火勢已獲控制，起火原因待調查。

雲林縣消防局指出，這處高爾夫球工廠今天上午8時許發生火警後，立刻派遣斗六、公園、斗南等分隊人車前往搶救，在前往的途中遠處即可看到濃煙不斷竄出。

現場負責指揮搶救的雲林縣消防局第一大隊大隊長劉采鑫接受媒體聯訪時表示，初報現場無人員受困，警消趕抵時發現4樓起火處燃燒，加派雲梯車支援搶救，目前火勢已獲得控制，研判應為噴漆作業機台區域起火，因現場有堆放油漆，造成大量濃煙，搶救難度較高。

雲林縣消防局初步估計，現場燃燒面積約為100平方公尺，起火原因及損失仍待調查釐清。

雲林縣政府指出，雲林縣環保局、建設處、勞動暨青年事務發展處等單位皆陸續到場了解狀況。因起火造成污染物散布於空氣，環保局已進行告發並持續在下風處監測。（編輯：戴光育）1110314